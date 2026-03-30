Онищенко оценил вероятность пандемии из-за нового варианта COVID «Цикада»

Уровень заболеваемости коронавирусом в России остается в пределах тех параметров, которые характерны для этого периода, сообщил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант коронавируса BA.3.2, известный как «Цикада», в России пока не выявлен. Уточняется, что данный подвариант относится к линии SARS-CoV-2 «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, которая появилась в 2022 году, но не стала доминирующей.
Онищенко, комментируя новый вариант коронавируса под названием «Цикада», отметил, что пока переживать из-за появления вируса в России не стоит.
«Пока нет данных о том, что этот вариант коронавируса может моментально распространиться. Эпидемический потенциал мы пока не фиксируем, однако это не значит, что ничего делать не нужно. Необходимо соблюдать все те меры безопасности, которые известны с 2019—2020 годов. Если заболели, нужно обязательно обратиться к врачу. При необходимости планы, конечно, будем корректировать. Пока поводов для тревоги нет», — пояснил врач.
Ранее Онищенко допустил, что новый штамм COVID-19 может появиться через 9−10 лет.