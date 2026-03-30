В Красноярском крае с 29 марта изменилось расписание 40 электричек

С 29 марта в Красноярском крае изменилось расписание некоторых пригородных поездов. Это связано с началом весенней ремонтной кампании. Корректировки затронут время начала движения 40 электричек, которые курсируют по Красноярску и региону.
Некоторые составы будут отправляться раньше. Так, поезда Красноярск — Зыково и Зыково — Чернореченская уходят в рейс на девять минут раньше прежнего: в 5:54 и 7:10 соответственно. Другие поезда, наоборот, начнут движение позже. Электричка Уяр — Решоты отправится из Уяра в 16:32 вместо 13:29, то есть сдвиг составит три часа три минуты. Утренние поезда со станции Красноярск Северный, а также вечерние рейсы с Базаихи и из Красноярска придется ждать на 20−24 минуты дольше.
Также обновится расписание маршрутов, которые соединяют краевой центр с Минино, Снежницей, Качей, Зеледеево, Чернореченской, Боготолом, Камарчагой, Ужуром, Иланским и Дивногорском. Время отправления с начальных и промежуточных станций сдвинется на несколько минут.
Пассажиров просят перед каждой поездкой уточнять актуальное расписание.