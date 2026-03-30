В Новосибирске крематорий организует виртуальные похороны

Новосибирский крематорий запустил услугу видеосъемки похоронных церемоний вместо прямых трансляций. Это позволяет родственникам издалека проводить усопших в последний путь.

Источник: Сиб.фм

Новосибирский крематорий запустил услугу видеосъемки похоронных церемоний вместо прямых трансляций. Это позволяет родственникам издалека проводить усопших в последний путь.

Первые онлайн-прощания провели в 2010 году на церемонии по католическим обрядам для польского путешественника. Родственники из Польши и США не успели получить визы, и для них организовали стрим с веб-камерами.

В 2020 году во время пандемии COVID-19 сервис сделали массовым: установили стационарные камеры для видео, фото и звука. Сейчас популярна полная видеозапись — от выноса гроба и прощания с церемониймейстером до загрузки в печь. Клиент получает ссылку на видео для просмотра в любое время.

С 2020 года снято 139 роликов, минимум в 2021-м (2 заказа), рекорд в 2025-м (56), за начало 2026-го — 20. Чаще заказывают иностранцы, например из Казахстана, чтобы убедиться в кремации именно в Новосибирске. Стоимость от 50 тысяч рублей в зависимости от оборудования и пожеланий.

