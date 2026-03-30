Хабаровский связист сорвал две ротации ВСУ и починил 40 единиц техники

Боец мотострелкового соединения Восточного военного округа из Хабаровского края Евгений Хлыстов получил госнаграду за высокий профессионализм и самоотверженность в зоне СВО — он обеспечил устойчивую связь и помог сорвать две ротации противника. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.
Действуя в составе группы, Евгений поддерживал радиосвязь командования со штурмовыми и резервными подразделениями на передовой. От качества связи напрямую зависела координация действий и безопасность бойцов. Одновременно он вёл радиоперехват, отслеживая перемещения сил противника.
Несмотря на постоянную угрозу, Хлыстов восстанавливал повреждённое оборудование. Всего он отремонтировал больше 40 единиц техники, что позволило сохранить боеспособность подразделений связи.
Благодаря полученной от него информации командование смогло оперативно реагировать на изменения обстановки и наносить точные удары. Его действия помогли сорвать две ротации украинских нацистов и успешно выполнить боевую задачу.
«За проявленное мужество, высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга Евгений Хлыстов удостоен медали Суворова», — отметили в ВВО.