Военные РФ ликвидировали площадки запуска дронов ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие ликвидировали площадки запуска беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российской группировки войск «Север».
«Точки запуска и пункты управления беспилотниками противника были выявлены в результате ночной разведки расчёта “Суперкам-S350”. После дополнительной разведки и фиксации активности на позициях ВСУ координаты целей были переданы артиллерийскому дивизиону», — говорится в сообщении.
На огневую позицию выдвинулся расчёт БМ-21 с 40 реактивными снарядами калибра 122 миллиметров и ликвидировал пункты управления беспилотниками противника.
В МО отметили, что площадки запуска БПЛА украинских войск «терроризировали» приграничные районы Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.