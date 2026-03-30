Военные РФ ликвидировали площадки запуска дронов ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие ликвидировали площадки запуска беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали площадки запуска беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российской группировки войск «Север».

«Точки запуска и пункты управления беспилотниками противника были выявлены в результате ночной разведки расчёта “Суперкам-S350”. После дополнительной разведки и фиксации активности на позициях ВСУ координаты целей были переданы артиллерийскому дивизиону», — говорится в сообщении.

На огневую позицию выдвинулся расчёт БМ-21 с 40 реактивными снарядами калибра 122 миллиметров и ликвидировал пункты управления беспилотниками противника.

В МО отметили, что площадки запуска БПЛА украинских войск «терроризировали» приграничные районы Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

