В Хабаровском крае дети стали чаще гибнуть на пожарах

В Хабаровском крае с начала 2026 года на пожарах погибли 26 человек, среди них четверо детей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, привели печальную статистику в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Чебыкин отметил, что при общем снижении количества возгораний значительно выросла гибель людей. Особую тревогу вызывает рост погибших и травмированных в Хабаровском районе, районе имени Лазо, а также высокое число жертв в Хабаровске и пострадавших в Амурском районе.
Более трети всех пожаров произошло в жилье. Половина из них — в многоквартирных домах высотой до 10 этажей, чуть меньше — в частном секторе. Среди главных причин — нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, бытовых нагревательных приборов и неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.
Сергей Чебыкин подчеркнул, что в старых домах и частном секторе практически отсутствуют современные системы противопожарной защиты.
«Поэтому сегодня по-прежнему остаётся актуальным вопрос внедрения в жилье, особенно в местах проживания многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации, автономных дымовых пожарных извещателей», — отметил он.
МЧС предлагает активнее привлекать к профилактике социальные службы, специалистов образования и комиссии по делам несовершеннолетних, а также продолжать информировать население о мерах пожарной безопасности в быту.