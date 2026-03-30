Шоколад «тает» на глазах: бренды сократили плитки до 75−80 граммов в Казахстане

А вы заметили, что шоколадная плитка становится все меньше? Да, это так — некоторые мировые производители кондитерских изделий уменьшили ее до 80−75 граммов вместо привычных 100. Отразилось ли это на ценах, узнали журналисты NUR.KZ.

7

Многие продукты питания на магазинных полках давно не имеют «круглой» массы и «точного» объема

Это касается сливочного и подсолнечного масла, молочных продуктов, кондитерских изделий и многих других товаров. До привычных 100 граммов теперь не дотягивают и некоторые шоколадные плитки. Хотя на вид они кажутся «стандартными».

Nestlé

Хронологию уменьшения обычной плитки можно проследить по молочному шоколаду Nestlé. Это швейцарский бренд, который имеет заводы в разных странах мира, включая Россию, откуда продукция импортируется в Казахстан.

  • 2006 год: стандартная плитка молочного шоколада Nestlé весила ровно 100 граммов.

  • 2015 год: масса шоколадной плитки составляла уже 90 граммов.

  • 2023 год: она опустилась до 82 граммов.

На данный момент в казахстанском магазине Magnum молочный шоколад Nestlé весит 75 граммов и стоит 1 389 тенге. По акции 30 марта 2026 года он продавался за 1 029 тенге.

Шоколад от Nestlé в разных странах может отличаться торговыми марками и массой плитки. В европейских магазинах молочный шоколад с названием Nestlé не найден, но он есть в турецком онлайн-магазине Özdilekteyim. Здесь плитка весит 60 граммов и стоит 67 лир (730 тенге). Также продается плитка массой 30 граммов за 39,95 лир (435 тенге).

Alpen Gold и Milka

Похожий путь прошли плитки шоколада Alpen Gold и Milka от американской корпорации Mondelez International. Согласно данным с портала Auction, более 20 лет назад они весили ровно 100 граммов. К 2019 году масса составляла уже 90 граммов, а к 2023 — 85 граммов.

  • В казахстанском магазине Magnum Alpen Gold стоил 519 тенге, а Milka — 669 тенге, но за три года их стоимость выросла.

  • На данный момент плитки Alpen Gold и Milka весят 80 граммов, а их стоимость составляет 1 059 тенге и 1 625 тенге (959 тенге по акции) соответственно.

В европейских магазинах Milka может отличаться и ценами, и массой. В сети Aldi в Германии плитка весит 90 граммов и стоит 1,99 евро (1 105 тенге). В турецком онлайн-магазине Özdilekteyim она весит 80 граммов и стоит 124,95 лир (1 361 тенге).

Какие шоколадные плитки сохранили стандарт

На рынке Казахстана до сих пор можно купить плиточный шоколад массой 100 граммов:

  • Kazakhstan от «ЛОТТЕ Рахат».

  • «Казахстанский» от «Баян Сұлу».

  • Ritter Sport от немецкого производителя Alfred Ritter GmbH & Co. KG.

  • И некоторые другие бренды.

Таким образом, некоторые всемирно известные производители шоколада за последние 20 лет заметно уменьшили массу плиток. Но их стоимость в Казахстане все равно выросла.