Режим ЧС ввели в селе Хомутово, где талые воды подтопили 51 жилой участок

В селе Хомутово с 27 марта 2026 года введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления талыми водами. За последние сутки поступило 51 обращение от жителей, чьи участки пострадали. Глава Хомутовского округа Алексей Иваненко сообщил, наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах 75 лет Победы и Михаила Саватеева, а также на улицах Каландаришвили, Сиреневой, Евдокии Леонтьевой, Николая Кадникова и Янтарной.
— Для устранения последствий подтоплений в Хомутово, Тальке и Куде задействованы четыре малых и две больших мотопомпы, экскаваторы, а также работники хозяйственно-эксплуатационной службы и волонтеры. Работа ведется круглосуточно, — сообщил в своих соцсетях мэр Иркутского округа Леонид Фролов.
В спорткомплексе Хомутово развернули пункт временного размещения на случай ухудшения ситуации. На данный момент никто не обратился за помощью в ПВР, но волонтеры дежурят на месте. В основном поступают обращения по поводу угрозы подтопления приусадебных участков, придомовых территорий и дорог. В самих домах воды нет.