Омский «Авангард» сыграет поздний матч с «Нефтехимиком»

По омскому времени игра начнется поздно — в 22:30, а значит, основное время игры завершится ближе к часу ночи (по Омску).
Напомним, после третьего матча между командами и первого — в Нижнекамске, «Авангард» повел в серии 2:1. Между тем, у омичей после второй игры до конца сезона выбыл из-за травмы нападающий Иван Игумнов.
Уже известно, что пятая встреча команд состоится — игра пройдет в Омске в среду, 1 апреля. Если же сегодня победа останется за «Нефтехимиком», то состоится и шестая игра — она пройдет в Нижнекамске в пятницу, 3 апреля.