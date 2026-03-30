Омский «Авангард» сыграет поздний матч с «Нефтехимиком»

Хоккейный команды «Авангард» и «Нефтехимик» в понедельник, 30 марта 2026 года, проведут в Нижнекамске четвертый матч (12+) серии в рамках ⅛ финала плей-офф.

Источник: БЕЛТА

По омскому времени игра начнется поздно — в 22:30, а значит, основное время игры завершится ближе к часу ночи (по Омску).

Напомним, после третьего матча между командами и первого — в Нижнекамске, «Авангард» повел в серии 2:1. Между тем, у омичей после второй игры до конца сезона выбыл из-за травмы нападающий Иван Игумнов.

Уже известно, что пятая встреча команд состоится — игра пройдет в Омске в среду, 1 апреля. Если же сегодня победа останется за «Нефтехимиком», то состоится и шестая игра — она пройдет в Нижнекамске в пятницу, 3 апреля.