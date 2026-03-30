Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за навязанные БАДы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительнице Красноярского края удалось через суд вернуть деньги за биодобавки, которые были списаны при получении заказа на пункте выдачи, несмотря на отказ от покупки.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 2023 году жительница Подгорного оформила заказ на маркетплейсе с оплатой при получении. В пункте выдачи она решила отказаться от БАДов, однако сотрудник все равно списал за них деньги.
Претензия в адрес маркетплейса результата не дала: в компании сослались на то, что продовольственные товары надлежащего качества возврату не подлежат. После этого женщина обратилась в Роспотребнадзор.
Ведомство подало иск в суд в защиту прав потребителя. Разбирательство длилось более двух лет: суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, указав, что маркетплейс не является стороной сделки. Однако кассационная инстанция отменила эти решения и направила дело на новое рассмотрение.
В январе этого года апелляционный суд удовлетворил иск. С ООО «Вайлдберриз» в пользу потребителя взыскано более 15 тысяч рублей, включая стоимость товара, компенсацию морального вреда, штраф и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Также суд обязал покупательницу после получения средств вернуть товар продавцу за его счет.
Решение вступило в законную силу.