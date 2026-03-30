Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый вариант коронавируса «Цикада» в России не обнаружен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами COVID-19.

Источник: НИА Красноярск

Вариант COVID-19 BA.3.2, названный «Цикада», — это линия SARS-CoV-2, относящаяся к варианту Омикрон.

BA.3.2 заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространенных недавних линий и имеет выраженные изменения в S-белке. Из-за этого «Цикаду» рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием. При этом на данный момент нет убедительных данных о том, что BA.3.2 вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими современными вариантами SARS-CoV-2, отмечает пресс-служба ведомства.

В России, по данным национальной базы данных VGARus, этот вариант не обнаружен.