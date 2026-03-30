Новый вариант коронавируса «Цикада» в России не обнаружен

BA.3.2 заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространенных недавних линий и имеет выраженные изменения в S-белке. Из-за этого «Цикаду» рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием. При этом на данный момент нет убедительных данных о том, что BA.3.2 вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими современными вариантами SARS-CoV-2, отмечает пресс-служба ведомства.