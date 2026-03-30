Слуцкий предложил предоставлять землю под строительство всем гражданам России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставлять землю под строительство всем категориям гражданам, а не только льготникам, в России следует создать родовые поместья, которые передавались бы по наследству.
«Землю под строительство пора начать предоставлять всем, а не только льготникам. Надо разрабатывать земли, делать участки для строительства своих домов доступными. И мы наконец по всей стране создадим родовые поместья, где можно будет жить целыми поколениями. И все созданное передавать детям», подчеркнул Слуцкий во время митинга «ЛДПР за Великую Россию».
По его словам, существующая система делает собственное жилье недоступным для большинства граждан. Миллионы людей по всей стране живут в аварийном жилье: в бараках с удобствами на улице.
Как отметил председатель ЛДПР, логика партии последовательна: государство должно предоставлять землю и базовую инфраструктуру, а человек, получив пространство для инициативы, самостоятельно благоустраивает свою территорию.