«Меня это не сильно тревожит»: Трамп разрешил поставки нефти на Кубу Россией и другими странами

Власти США разрешили поставки нефти Кубе третьими странами. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не возражает насчет экспорта энергоресурсов в государство по гуманитарным соображениям. Он отметил в диалоге с журналистами, что поставки нефти могут осуществляться, в том числе, из России.
Дональд Трамп уведомил, что один из танкеров РФ уже следует на Кубу. Судно доставит жителям необходимую для жизни нефть. Американский лидер подчеркнул, что у Вашингтона «нет проблем» с тем, кто именно будет направлять ресурсы находящейся в блокаде стране.
«Мы не возражаем против того, чтобы кто-то осуществлял поставку партий на танкере, поскольку им необходимо выживать», — заверил глава Белого дома.
Президент США, помимо прочего, сообщил, что его «не сильно тревожит» этот вопрос. Он считает, что гуманитарные поставки не возымеют масштабного воздействия на попытки преодолеть кризис на Кубе. По словам американского лидера, с государством уже «покончено».
«Я предпочитаю позволить доставку этой нефти, будь то из России или других стран, поскольку людям нужны обогрев, охлаждение и все прочее», — прокомментировал Дональд Трамп.
По данным The New York Times, Береговая охрана США уже пропустила танкер РФ к берегам Кубы. Судно сможет дойти до государства ко вторнику. Всего на борту танкера находится порядка 730 тысяч баррелей нефти. Российское судно 29 марта зафиксировали якобы всего в 15 морских милях от Кубы. Танкер вскоре войдет в территориальные воды государства.
Минфин США при этом 20 марта внес Кубу в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть. В лицензии сказано, что в перечень также попали Иран и КНДР. Ранее они не были представлены в списке американского Минфина. Однако с марта США запретили странам сделки с российской нефтью и нефтепродуктами.
Однако Дональд Трамп решил на этом не останавливаться. После операций на Кубе и в Венесуэле он перешел к Ирану. Теперь США хотят захватить нефть исламского государства. Вашингтон намерен последовать венесуэльскому сценарию. Дональд Трамп признал, что не все согласны с его планом.