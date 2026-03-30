«Меня это не сильно тревожит»: Трамп разрешил поставки нефти на Кубу Россией и другими странами

Минфин США при этом 20 марта внес Кубу в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть. В лицензии сказано, что в перечень также попали Иран и КНДР. Ранее они не были представлены в списке американского Минфина. Однако с марта США запретили странам сделки с российской нефтью и нефтепродуктами.