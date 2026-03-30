«Грамота.ру» назвала самые частые запросы россиян

Что за слова со сложным ударением чаще всего перепроверяют пользователи рунета, как нужно склонять юрлица и почему россияне до сих пор по-разному пишут «кешбэк» и «офлайн», рассказали РБК в «Грамоте.ру».

Источник: РБК

Самые популярные запросы на «Грамоте.ру» касаются слов, вызывающих вопросы о правильности постановки ударения, сообщили РБК в пресс-службе портала. Интерес также вызывает сленг и форма написания неологизмов, а затруднения у пользователей возникают с правописанием составных предлогов, удвоенного и одиночного «н».

В топ-20 самых перепроверяемых слов, согласно статистике запросов, предоставленной РБК порталом «Грамота.ру», попали те, в которых возникают сложности с постановкой ударения. В 2025 году в сравнении с 2024-м выросло число обращений по словам «щавель» (+75,9%), «красивее» (+66,9%), «каталог» (+66,4%), «ходатайство» (+65,2%), «оптовый» (+64,7%), «туфля» (+64,4%), «сливовый» (+62,8%). Меньше стали искать слова «свёкла» (-40,4%), «баловать» (-27%) и «феномен» (-19,1%).

Популярные запросы на портале в основном связаны с «орфоэпическими трудностями», пользователей интересует, как правильно ставить ударение, подтвердила РБК руководитель справочной службы портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) имени Виноградова РАН Светлана Друговейко-Должанская.

«Во многом список из топ-20 самых популярных запросов пересекается с орфоэпическим словником ЕГЭ. Интересно также, что летом, во время каникул, запросов об ударениях — как и запросов вообще — становится значительно меньше», — указывает она.

Как отмечают в «Грамоте.ру», пользователи рунета также часто интересуются «новыми» словами — неологизмами, — правописание которых зафиксировалось совсем недавно. Речь идет, например, о таких англицизмах, как «кешбэк», «шорт-лист», «офлайн».

Их не всегда можно найти в печатных словарях, но на ресурсе «Академос» — официальном онлайн-словаре ИРЯ РАН — или в «Грамоте» — посмотреть правописание можно. По запросам видно, что написание подобных слов в повседневной речи часто вызывает трудности: в запросах попадаются варианты «кэшбэк», и «оффлайн», отмечает пресс-служба портала.

Друговейко-Должанская объясняет это тем, что норма уже зафиксирована в словаре, но еще не устоялась в восприятии широкой аудитории.

Ищут пользователи и современные сленговые слова, например, «скибиди» или «лабубу». В 2025 году это происходило гораздо активнее, чем в 2024-м, поясняют РБК в «Грамоте.ру», при этом отмечая, что запросы не так значительны, как по словам «звонит» или «договор».

Некоторые другие правила русского языка также вызывают сложности у пользователей, отмечают в «Грамоте.ру». Согласно анализу данных логов портала за 2024 и 2025 годы, к ним относятся:

Правописание составных предлогов («в соответствии», «в течение»). Например, один из самых распространенных вопросов: «в соответствии» с приказом или «в соответствие».

Правописание удвоенного и одиночного «н» в суффиксах причастий и прилагательных (например, раненый, нечищеный, брошенный).

Постановка запятой в конструкциях с составными союзами (например, с оборотом «в связи с»).

Также часто вызывают трудности уже упомянутые ударения и род некоторых заимствованных слов (кофе, тюль).

К экспертам «Грамоты.ру» обращаются также с вопросами о правильном написании и склонении названий юрлиц. Так, один из самых частых вопросов (далее идет условное название): «Как писать Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания “Ромашка”.

«Потому что в норме должно быть так: Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Ромашка”” (внешние кавычки — елочки, внутренние — лапки). Тогда и склоняется только родовое: от Общества с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Ромашка””. На практике внешние кавычки часто игнорируют. Тогда приходится давать такую рекомендацию: от общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Ромашка”. Общество с маленькой буквы!» — объяснили РБК в «Грамоте.ру».

В ряде случаев запросы приурочены к каким-то определенным событиям: например, в мае часто спрашивали про то, как правильно пишется название праздника «последний звонок», а в конце августа и сентября — «день знаний».

«В течение учебного года иногда в поисковую строку “Грамоты” вбивают целые упражнения из учебников русского языка, например, список слов с пропущенными буквами. Летом такие запросы практически не встречаются», — пояснили РБК в «Грамоте.ру».

«Грамота.ру» — справочно-информационный портал, основан в 2000 году по рекомендации Совета по русскому языку при российском правительстве как справочная база для работников СМИ. Основным партнером является Институт русского языка имени Виноградова РАН.

Среди заявляемых задач проекта: предоставление актуальной информации о правилах и нормах русского языка как в формате ответов на вопросы пользователей, так и в виде справочников, учебников, нормативных словарей русского языка, утверждение грамотности в широком смысле как одного из основных элементов общечеловеческой культуры, просветительская работа, популяризация научных знаний о русском языке и языках мира; проведение мероприятий, способствующих продвижению гуманитарных знаний.

