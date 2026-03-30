«Известия»: в России могут начать лицензировать деятельность домов престарелых

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сенаторы РФ выдвинули инициативу об ужесточении контроля над коммерческими услугами для пожилых граждан и введении лицензирования домов престарелых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо сенатора Олега Голова в кабмин.
По данным издания, авторы инициативы предлагают комплекс мер, направленных на регулирование работы домов престарелых, а именно, поэтапное введение обязательного государственного лицензирования.
В газете отметили, что правительство получило обращение сенатора.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Известиям», что, кроме лицензирования, необходимо создать реестр добросовестных поставщиков подобных услуг для пенсионеров и людей с инвалидностью, позволяющий исключать из него в случае выявления нарушений.