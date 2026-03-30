Земля для всех: депутат Госдумы потребовал раздать участки под строительство всем

Депутат Госдумы ФС РФ Леонид Слуцкий предложил предоставлять земельные участки под строительство всем категориям граждан, а не только льготникам, сообщает ТАСС.
По его словам, в стране необходимо развивать доступность земли для индивидуального жилищного строительства. Он выступил за создание родовых поместий, которые можно будет передавать по наследству.
С инициативой политик выступил на митинге. Он заявил, что действующая система делает собственное жилье недоступным для значительной части населения.
Слуцкий также указал, что многие граждане продолжают жить в аварийном жилье, в том числе в домах без базовых удобств.
По его словам, государство должно обеспечивать граждан земельными участками и базовой инфраструктурой. Дальнейшее обустройство территории, как отметил политик, может осуществляться самими владельцами.
