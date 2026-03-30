«Растаяли снег и асфальт»: жители Усть-Каменогорска пожаловались на плохие дороги

Асфальт тает вместе со снегом: дорожная ситуация в Усть-Каменогорске
С наступлением весны в областном центре Усть-Каменогорска обострилась проблема с дорожным покрытием. Местные жители жалуются на ямы и выбоины на центральных автомагистралях, мостах, трамвайных путях и железнодорожных переездах.
Телеканал отмечает, что с таянием снега и наступлением весеннего потепления асфальт на центральных улицах Усть-Каменогорска приходит в негодность. Глубокие ямы затрудняют движение, и водители готовятся к дополнительным расходам на ремонт автомобилей.
Автослесарь Михаил Шемелин подтверждает, что после зимы многие автомобили нуждаются в ремонте ходовой части. Дороги находятся в плохом состоянии, и даже внедорожники страдают от разбитого покрытия.
В срочном ремонте нуждаются даже те участки дорог, которые были отремонтированы менее двух лет назад. В 2025 году на обслуживание и ремонт автомобильных дорог Усть-Каменогорска было выделено свыше 8 миллиардов тенге. Бюджет дорожных работ ежегодно растёт в среднем на 20%.
Однако качество дорогостоящих ремонтов вызывает у водителей много вопросов. Местные власти не могут ускорить темпы дорожного ремонта по техническим причинам. Представители коммунальных организаций ссылаются на неблагоприятные погодные условия и резкие перепады температур.
Дорожники оперативно латают ямы на асфальте, который при укладке стоил миллиарды тенге и якобы соответствовал всем стандартам качества. В мае в Усть-Каменогорске начнётся реконструкция дорожного полотна Иртышского моста — ключевой транспортной артерии города.
Пресс-секретарь акима Усть-Каменогорска Амина Курманжанкызы отметила, что в этом году планируется провести средний ремонт на 48 участках и гравийный ремонт на 70 участках. Работы будут проводиться в первую очередь на ключевых улицах города.
Чиновники советуют автолюбителям запастись терпением и дождаться завершения дорожных работ. Новые дороги, по заверениям представителей акимата, прослужат не год, а несколько лет.