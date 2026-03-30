Почему лисы все чаще выходят к людям и как вести себя с этими животными

Москвичи все чаще стали замечать лис в городе. Как вести себя с этими животными, объяснила «Вечерней Москве» владелица двух домашних лисиц Мария Сладковская.
Знаток лисьего характера отмечает, что все лисы — пугливые создания. Но прикормленные могут наглеть. — Любое дикое животное лучше не трогать и не кормить, — говорит Мария.
— Лисы выходят в основном, либо когда пищи мало в лесу, либо в период гона, когда ищут пару.
Собеседница добавила, что лиса может быть переносчиком бешенства. Причем признаков заболевания может быть не видно. Если животное активно стремится к человеку, это не всегда значит, что оно болеет. Возможно, оно просто хочет поесть и его прикормили в этом месте. Собственно, поэтому лисам лучше еды не давать. Животное к подачкам привыкнет, и когда-нибудь это сыграет злую шутку. Кто-то подумает, что лиса бешеная, и ее усыпят.
У Марии живут две лисы — самец по кличке Данте и самочка Нора:
Что делать, если встретил лису.
— Одну мы выкупили со зверофермы, то есть она шла на шубу. Вторая лиса была куплена в питомнике, рождена в домашних условиях.
Из-за того что лиса пуглива по природе, выгуливать ее без поводка противопоказано. В случае побега мало шансов ее найти.
— Лиса быстро чувствует эту «тягу к свободе». Она не будет искать хозяина. Просто побежит куда глаза глядят: «Ура, свобода!». Поэтому у них специальная амуниция — и шлейка, и ошейник. Это такая попытка минимизировать вероятность побега. Хотя, к сожалению, случаи бывали: у всех лисоводов хоть раз сбегала лиса.
Понятно, что в дикой природе одомашненное животное не выживет. Слишком уж сильное у него доверие к людям.
Лисы в природе часто копают, и в домашних условиях у них эта потребность никуда не исчезает. У многих хозяев они буквально уничтожают диваны.
— У нас копает ход под дверью, когда куда-то хочет. Еще лиса все грызет. Собака со временем успокаивается, перестает портить вещи. Лиса мало того, что будет портить их всегда, так еще может проявлять интерес к тем предметам, которые ранее не замечала.
В русских сказках лиса — хитрое создание. Действительно ли эти животные умные?
— Они где-то хитрые, но где-то туповатые, — улыбается собеседница. — Это как-то у них интересным образом сочетается. Лисы быстро учатся тому, на что собака вряд ли способна. Они умеют наблюдать. То есть смотрят, например, на гелиевые воздушные шары, понимают, что ниточка к ним привязана. И приходят к выводу, что надо ниточку эту собрать, чтобы шарик слопать. Или они учатся открывать шкафы. У меня везде стоят магнитные детские замки. Но из-за своей «тупости» лисы часто не думают о последствиях: могут залезть куда-то, спрыгнуть со шкафа, и им в голову не придет, что они расшибутся.
Мария Сладковская признается, что в воспитательных целях она водила свою лису к зоопсихологу:
— Есть кинологи, которые работают с экзотическими животными. Спец нужен, потому что психика лис отличается от собачьей. Лиса — это такая собака с СДВГ. Она тебя вообще не слышит, если ей это не надо. И постоянно переключает внимание. А еще лисы не поддаются физическому наказанию, они из-за этого могут еще больше заводиться. Если вы лису наказали, последнее слово все равно будет за ней.
