Прибавку к пенсии получат более 83 тысяч новосибирцев с 1 апреля

С 1 апреля для более чем 83 тысяч жителей Новосибирской области пенсионные выплаты станут выше. Отделение Социального фонда России по Новосибирской области проводит плановую индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, увеличив их на 6,8 процента.
Повышение затронет те категории граждан, которые в силу разных причин не имеют права на страховую пенсию. В их числе — люди с инвалидностью, в том числе дети, а также те, кто потерял кормильца, и граждане, не сумевшие набрать необходимый стаж или минимальное количество пенсионных коэффициентов. Для каждой категории размер выплаты индивидуален. К примеру, после индексации пенсия детей с инвалидностью составит 27 141 рубль, прибавка в этом случае достигнет 1,7 тысячи рублей. В среднем же по региону социальные пенсии увеличатся на 1,1 тысячи рублей. Важно отметить, что все выплаты в Новосибирской области рассчитываются с учетом районного коэффициента.
Одновременно с этим вырастут и пенсии по государственному обеспечению. Прибавку получат участники Великой Отечественной войны, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащие, проходившие службу по призыву, а также граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф. Для этих категорий государственная пенсия устанавливается дополнительно к страховой.
Специалисты регионального Отделения СФР проведут индексацию в проактивном режиме, то есть в автоматическом порядке. Это значит, что пенсионерам не нужно никуда обращаться и писать заявления — перерасчет сделан без их участия. Проиндексированные выплаты поступят получателям в апреле по привычному графику доставки.
Нынешнее апрельское повышение стало уже вторым в этом году. Напомним, с 1 января страховые пенсии новосибирцев, включая работающих пенсионеров, были увеличены на 7,6 процента. Тогда прибавку получили более 713 тысяч жителей региона.
Кроме того, с 1 апреля Отделение СФР по Новосибирской области увеличит надбавку к пенсии, которая положена гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Эта выплата, заменившая с января 2025 года компенсацию по уходу, после индексации вырастет до 1 764 рублей. Как и в случае с пенсиями, перерасчет надбавки также произойдет беззаявительно — ни самому пенсионеру, ни тем, кто за ним ухаживает, предпринимать ничего не потребуется.
Отдельно в фонде отметили, что с 1 апреля проиндексированы и размеры ежемесячного дополнительного материального обеспечения. Это касается граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной: Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, обладателей ордена «За заслуги перед Отечеством», чемпионов Олимпийских игр, лауреатов государственных премий и других категорий.