Прибавку к пенсии получат более 83 тысяч новосибирцев с 1 апреля

Повышение затронет те категории граждан, которые в силу разных причин не имеют права на страховую пенсию. В их числе — люди с инвалидностью, в том числе дети, а также те, кто потерял кормильца, и граждане, не сумевшие набрать необходимый стаж или минимальное количество пенсионных коэффициентов. Для каждой категории размер выплаты индивидуален. К примеру, после индексации пенсия детей с инвалидностью составит 27 141 рубль, прибавка в этом случае достигнет 1,7 тысячи рублей. В среднем же по региону социальные пенсии увеличатся на 1,1 тысячи рублей. Важно отметить, что все выплаты в Новосибирской области рассчитываются с учетом районного коэффициента.