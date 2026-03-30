Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирского Академгородка возмущены пропажей воспитания у водителей

Местная жительница бьёт тревогу: на месте, где когда-то была зелёная зона, снова паркуются машины.

Источник: Om1 Новосибирск

В Академгородке разгорелся спор между пешеходами и автовладельцами. Жительница микрорайона поделилась в паблике «Академгородок Новосибирск» своей обидой на водителей, которые продолжают парковаться в неположенных местах. По её словам, проблема тянется уже не первый год.

«Ровно год назад присылала фото, как парковался некий господин на газоне, он даже откликнулся в чате, сказав, что тут всё перекопали и это не газон, собственно. Прошёл год. И опять эта же машина и ещё много кто туда ставит свои тачки опять…», — рассказала женщина.

Она добавила, что ходит мимо этого места каждый день на работу и с болью наблюдает, как страдает зелёная зона. «Ну дорогие мои, ну пора отличать, где газон, где тротуар и где вообще можно парковаться. Ну это ужас, что там стало с этим газоном. Хожу мимо каждый день на работу и это наблюдаю, и очень обидно за людей», — поделилась она.