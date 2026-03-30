Жители Новосибирского Академгородка возмущены пропажей воспитания у водителей

В Академгородке разгорелся спор между пешеходами и автовладельцами. Жительница микрорайона поделилась в паблике «Академгородок Новосибирск» своей обидой на водителей, которые продолжают парковаться в неположенных местах. По её словам, проблема тянется уже не первый год.
«Ровно год назад присылала фото, как парковался некий господин на газоне, он даже откликнулся в чате, сказав, что тут всё перекопали и это не газон, собственно. Прошёл год. И опять эта же машина и ещё много кто туда ставит свои тачки опять…», — рассказала женщина.
Она добавила, что ходит мимо этого места каждый день на работу и с болью наблюдает, как страдает зелёная зона. «Ну дорогие мои, ну пора отличать, где газон, где тротуар и где вообще можно парковаться. Ну это ужас, что там стало с этим газоном. Хожу мимо каждый день на работу и это наблюдаю, и очень обидно за людей», — поделилась она.