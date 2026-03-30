В аэропорту Красноярск сожгут саженец — подарок из Вьетнама

Специалисты регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск пресекли ввоз в краевой центр саженца из Вьетнама. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска изъяли у пассажиров международного рейса Нячанг — Красноярск. Декоративное растение привезла из Вьетнама семейная пара. Супруги сообщили, что мужчине его подарил местный житель во время путешествия. Специалисты Россельхознадзора изъяли растение, а владелец принял решение сдать его для последующего уничтожения. Его также привлекли к административной ответственности. В ведомстве напомнили, что ввоз в Россию семенного и посадочного материала в багаже и ручной клади без фитосанитарного сертификата запрещен.