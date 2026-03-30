В Хабаровском крае охотника лишили карабина и лодки за добычу изюбрей

В Хабаровском крае 55-летнего браконьера приговорили к штрафу за незаконную охоту. Он отстрелил двух благородных оленей без разрешения и причинил ущерб в 140 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд установил, что в августе 2024 года злоумышленник без лицензии застрелил двух изюбрей в Хабаровском районе. После этого он погрузил туши в аэролодку и попытался их вывезти. Во время перевозки аэролодку остановили сотрудники службы охраны животного мира.
Мужчина полностью возместил причинённый ущерб. Суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы карабин и аэролодка, а также 1,6 миллиона рублей, вырученных от продажи речного судна.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.