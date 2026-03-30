В архиве Кембриджа нашли ботанические материалы, по которым учился Дарвин

Специалисты Кембриджского университета обнаружили редкие ботанические материалы, которые использовал преподаватель Стивенс Хенслоу, обучавший основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина, написала газета The Guardian со ссылкой на представителей вуза.
По данным журналистов, речь идёт о хрупких гербарных композициях и рисунках, которые находились в хранилищах почти 200 лет. Считается, что именно Хенслоу оказала большое влияние на формирование научных взглядов Дарвина, касающихся изменчивости видов.
Кембриджский ботанический сад решил использовать найденные материалы для обучения. С этой целью будет запущен четырёхнедельный курс. Кроме ознакомления с обнаруженными образцами, студенты будут проходить полевые занятия на тех же местах, где когда-то работал Дарвин.
В университете заявили, что в наши дни ботаника перестаёт быть самостоятельной дисциплиной. По мнению преподавателей, новый курс призван научить студентов узнавать растения и воспринимать природу как единый организм.
