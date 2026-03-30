В архиве Кембриджа нашли ботанические материалы, по которым учился Дарвин

Напомним, в мае 2021 года министерство культуры Испании сообщило, что из Национальной библиотеки пропали пять книг Галилео Галилея. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки в библиотеке не смогли найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу.