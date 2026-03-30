Из Красноярска в Ташкент начал летать новый узбекский авиаперевозчик

Международный аэропорт Красноярск 29 марта принял первый рейс из Ташкента от иностранной авиакомпании Centrum Air. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Частный перевозчик из Узбекистана теперь будет выполнять рейсы между Красноярском и Ташкентом два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах Airbus A320.
Кроме того, из Ташкента можно продолжить путешествие со стыковками в Уральск и Астану (Казахстан), Пхукет (Таиланд), Дананг (Вьетнам), Сеул (Корея), Лахор (Пакистан), Иссык-Куль (Кыргызстан) и Франкфурт.
(Германия).
Флот Centrum Air насчитывает 14 самолетов Airbus, выполняющих рейсы более чем по 50 направлениям.
