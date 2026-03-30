Из Красноярска в Ташкент начал летать новый узбекский авиаперевозчик

Международный аэропорт Красноярск 29 марта принял первый рейс из Ташкента от иностранной авиакомпании Centrum Air.

Международный аэропорт Красноярск 29 марта принял первый рейс из Ташкента от иностранной авиакомпании Centrum Air. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Частный перевозчик из Узбекистана теперь будет выполнять рейсы между Красноярском и Ташкентом два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах Airbus A320.

Кроме того, из Ташкента можно продолжить путешествие со стыковками в Уральск и Астану (Казахстан), Пхукет (Таиланд), Дананг (Вьетнам), Сеул (Корея), Лахор (Пакистан), Иссык-Куль (Кыргызстан) и Франкфурт.

(Германия).

Флот Centrum Air насчитывает 14 самолетов Airbus, выполняющих рейсы более чем по 50 направлениям.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше