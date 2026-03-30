85-летие отметил государственный архив Иркутской области

29 марта 1941 года учреждение было официально создано в столице Приангарья.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 марта. Государственный архив Иркутской области отпраздновал 85-летие со дня основания 29 марта 1941 года. Учреждение хранит документальное наследие региона, начиная с 1650 года.

Как сообщается на официальном сайте ГАИО, на сегодняшний день в архиве сосредоточены порядка 2,7 тысячи фондов, насчитывающих более 1,2 млн единиц хранения, — отметила осуществляющая полномочия руководителя архивного агентства Ольга Сыроватская.

После основания в учреждении работали отделы дореволюционных фондов, фондов Октябрьской революции и социалистического строительства, секретных и военных фондов, а также научно-справочная библиотека. В последующие годы количество и наименование отделов неоднократно менялось в соответствии с требованиями времени и производственной необходимостью. А 15 августа 1973 года у архива появилось специализированное здание.

В 2025 году по инициативе архива был организован первый в стране центр по сохранению памяти героев СВО. На сегодняшний день там собрано более 1500 документов, отражающих личные подвиги участников спецоперации и вклад волонтеров.

Ежегодно архив обслуживает свыше 10 тысяч посетителей. Обеспечен удаленный доступ к архивным данным для исследователей, краеведов, семей, занимающихся изучением своей родословной.

Иркутский госархив сотрудничает с федеральными архивами, коллегами из Сибирского федерального округа, Татарстана, Крыма, Бурятии, Сахалинской области. Совместными усилиями проводятся выставки архивных документов, публикации, культурно-просветительская работа среди молодежи.

В 2026 в планах два совместных проекта, в которых примут участие федеральные и региональные архивы, а также национальный архив Монголии. Работа с коллегами из Национального архива Монголии ведется на постоянной основе.

Напомним, в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского 21 марта состоялся бал-маскарад (16+) в рамках проекта «Сезоны вдохновения». Мероприятие было приурочено к 85-летию учреждения и прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главной темой вечера стала «Её Величество Оперетта».

