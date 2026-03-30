Семь опасных съездов на лед закрыли в Иркутской области за неделю

IrkutskMedia, 30 марта. В Иркутской области с 23 по 29 марта в результате акции «Безопасный лед» перекрыли семь несанкционированных съездов на лед. Межведомственные группы выявляли нарушения и проводили разъяснительную работу на водных объектах. Ежедневно в рейдах участвовали 515 групп общей численностью более 1,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
За время акции обследовали 1249 мест возможного выхода людей и выезда транспорта на лед. Установлено 388 запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов. Несанкционированные съезды перекрыли в Чунском, Усольском и Шелеховском районах.
Дополнительно на водоемах развернули три спасательных поста — в Иркутске и Братске.
Профилактическая работа также велась в образовательных учреждениях и на туристических базах. Занятия по безопасности прошли в 429 организациях, где проинструктировали более 38 тысяч учащихся. Всего специалисты провели более 5,6 тысячи бесед с населением, охватив свыше 11 тысяч человек.
Напомним, 1 апреля в Братском районе закроют официальные ледовые переправы «Добчурская» (Тангуй-Добчур) и «Кантин» (Ключи-Булак — Харанжино).