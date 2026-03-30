Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: Иран ликвидировал самолёт США стоимостью 500 миллионов долларов

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС Соединённых Штатов, ликвидированный иранской стороной, стоит более 500 миллионов долларов, сообщает издание из США Military Watch Magazine.

«Заменить E-3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолётов ещё очень длинная», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Напомним, в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии ликвидирован самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry ВВС США.

Самолёт с регистрационным номером 81−0005 базировался в штате Оклахома и был переброшен в Саудовскую Аравию в феврале.

Ранее сообщалось, что появились кадры, на которых запечатлён ликвидированный Ираном самолёт ВС Соединённых Штатов Е-3G.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше