MWM: Иран ликвидировал самолёт США стоимостью 500 миллионов долларов

«Заменить E-3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолётов ещё очень длинная», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии ликвидирован самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry ВВС США.
Самолёт с регистрационным номером 81−0005 базировался в штате Оклахома и был переброшен в Саудовскую Аравию в феврале.
Ранее сообщалось, что появились кадры, на которых запечатлён ликвидированный Ираном самолёт ВС Соединённых Штатов Е-3G.