Опасные цикады: по миру распространяется новый заразный штамм коронавируса

В Сети и мессенджерах активно распространяются слухи о новом опасном штамме коронавируса под названием «Цикада», который якобы уже косит россиян. Пользователи пугают друг друга «особым способом передачи» и тяжелыми последствиями.
Чтобы разобраться, где правда, а где вымысел, мы обратились к авторитетному эпидемиологу, академику РАН Геннадию Онищенко. Эксперт развеял панику и объяснил, почему старые правила гигиены сейчас актуальны как никогда.
Особый способ заражения: правда или ложь?
Главное, что беспокоит общественность — информация о том, что вариант «Цикада» опасен из-за скрытого механизма передачи. Эпидемиолог подтвердил: да, эволюция вируса пошла по пути маскировки.
«Коронавирус постоянно меняет свою структуру, чтобы обходить наш иммунитет, — пояснил в беседе с aif.ru Геннадий Онищенко. — Особенность последних “омикронов” заключается в том, что его могут передавать носители заболевания, у которых нет видимых симптомов. Такие люди содержат более высокий потенциал для передачи вируса, чем те, кто им именно болеет».
Именно эта особенность и дает вирусу преимущество. Человек чувствует себя бодро, ходит на работу и в магазины, не подозревая, что является распространителем инфекции. При этом сам штамм «Цикада» (BA.3.2) является более поздней ветвью линии BA.3, которая появилась еще в 2022 году, но до сих пор не стала доминирующей.
Симптомы нового штамма: что искать у себя?
Многие путают «Цикаду» с банальной простудой, и в этом главная опасность. Специалисты выделяют как типичные признаки COVID-19, так и редкие, о которых многие уже забыли.
Частые симптомы коронавируса сейчас включают:
Резкое повышение температуры тела, сухой кашель, необычную сильную слабость (разбитость), одышку и ощущение заложенности в грудной клетке.
Однако врачи предупреждают и о редких проявлениях, которые часто списывают на отравление или аллергию. Среди них: потеря обоняния и вкуса (встречается реже, чем при «дельте», но все еще актуальна), боль в горле, мигрень, мышечная боль, а также неожиданные симптомы вроде рвоты или кожной сыпи.
Бить тревогу или не стоит? Ответ Онищенко.
Хотя вирус мутировал, чтобы обходить иммунитет, в Роспотребнадзоре официально заявили: вариант коронавируса BA.3.2, известный как «Цикада», в России пока не выявлен. Геннадий Онищенко призывает граждан к спокойствию и здравому смыслу.
«В целом заболеваемость этим вирусом идет в пределах тех параметров, которые характерны для этого периода. Тревогу бить не стоит, — успокоил академик. — Пока нет данных о том, что этот вариант коронавируса может моментально распространиться. Эпидемический потенциал мы пока не фиксируем, однако это не значит, что ничего делать не нужно».
Эксперт подчеркивает: ситуация под контролем, но игнорировать угрозу тоже нельзя. «Пока поводов для тревоги нет», — резюмировал Онищенко, призвав россиян не поддаваться вирусной панике.
Как защититься от «Цикады»: старые правила в новой реальности.
Поскольку вакцины от специфического подвида «Цикада» пока не существует, а иммунитет после предыдущих штаммов может не сработать, главным оружием остается профилактика. Геннадий Онищенко напомнил правила, которые работают безотказно уже пятый год.
«Нужно, особенно во время сезонных заболеваний, не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки, обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания, — отметил врач. — Нужно не забывать, что человек может быть носителем “омикрона” даже при отсутствии симптомов, а он может ходить и заражать других людей».
Специалисты также настоятельно рекомендуют прикрывать рот и нос при чихании одноразовым платком, регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются (дверные ручки, телефон, экран смартфона), носить маску в местах скопления людей и регулярно проветривать помещения.
Если вы почувствовали недомогание — оставайтесь дома и вызовите врача. Эти простые действия помогут срезать цепочку распространения вируса еще до того, как он доберется до ваших близких.