Неизвестные в масках украли из музея в Италии картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В итальянской провинции Парма неизвестные в масках совершили дерзкое ограбление частного музея — Фонда Маньяни-Рокка. Злоумышленники выкрали работы Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матиссаю Об этом сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Преступники проникли в здание и похитили три картины: «Рыбы» Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Сезанна и «Одалиска на террасе» Матисса. Все работы находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи.
По данным СМИ, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь и, предположительно, планировали похитить больше произведений, но сигнализация спугнула их. В операции участвовали несколько человек в масках. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро, говорится в сообщении.
