Волгоградский общественник Сергей Мазанов уходит добровольцем на СВО

Известный в Волгограде общественный деятель и журналист Сергей Мазанов принял решение сменить привычную работу в тылу на службу в зоне спецоперации. О своем выборе он честно рассказал землякам в социальных сетях, отметив, что подписал контракт с Вооруженными силами России.
По словам Мазанова, это решение стало для него самым простым и верным в жизни. Он подчеркнул, что сейчас настало время защищать Отчизну не под светом студийных софитов и прицелом телекамер, а непосредственно на земле, с оружием в руках. Общественник уверен: быть достойным памяти предков — значит стоять на защите великой Родины в трудный час.
В своем обращении к волгоградцам Сергей напомнил о героическом прошлом нашего народа. Он отметил, что в памяти русских людей живет дух победителей, которые в разные века громили Золотую Орду, тевтонских рыцарей, войско Наполеона и гитлеровскую Германию. Мазанов считает, что сегодня Россия продолжает эту историческую миссию, завершая эпоху господства Запада и защищая мир от зла.
Сергей Мазанов также упомянул о внутренних врагах и предателях, с которыми приходилось бороться в тылу. Теперь же, по его мнению, главная задача — как можно скорее разгромить противника на поле боя. Как военнослужащий российской армии, он отправляется в зону СВО выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.
Несмотря на то что видеться с друзьями и коллегами теперь придется гораздо реже, общественник попросил земляков о поддержке. Он добавил, что доброе слово и участие очень важны для всех бойцов, которые сегодня находятся на передовой и защищают Отечество.
Ранее сообщалось, что скончался участник Сталинградской битвы, пленивший Паулюса.