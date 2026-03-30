Омская драма открыла «Вино из одуванчиков», чтобы вспомнить вкус детства

В Омском академическом театре драмы прошла долгожданная премьера. 27 и 28 марта на сцене представили спектакль «Вино из одуванчиков» (12+) по пьесе Дамира Салимзянова, созданной на основе культового романа Рэя Брэдбери. Постановка, ставшая четвертой работой режиссера Александра Баргмана в этом театре, собрала аншлаг — билеты были раскуплены задолго до показа.
Режиссер, знакомый омскому зрителю по спектаклям «Лжец», «На чемоданах» и «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», назвал этот проект особым этапом в своем творчестве. «У каждого режиссера есть свои дверки, за которыми живут авторы. Когда от Омской драмы мне пришло предложение заняться постановкой “Вино из одуванчиков”, я мгновенно согласился, потому что знакомство с Брэдбери — это мой юношеский полёт от реальности», — поделился Александр Баргман.
Он добавил, что вне влюбленности в автора заниматься театром не стоит, а пространство спектакля создавалось поэтическим и абстрактным, чтобы подключать воображение зрителя. Художником постановки выступила Елена Жукова, а видеоряд, созданный видеографом Аделью Низаевой, дополнил действие мультипликацией.
Роман «Вино из одуванчиков», написанный в 1957 году, во многом автобиографичен. Это светлая и трогательная история взросления 12-летнего подростка, который за одно лето впервые остро осознает, что такое жизнь, смерть, семья и радость бытия. Как отметила актриса Юлия Пошелюжная, исполняющая в спектакле несколько ролей, эта постановка наполнена энергией со знаком плюс. «Он о том, что жить надо здесь и сейчас, не забывая внутреннего ребёнка», — подчеркнула она. Важнейшей темой постановки стало семейное счастье и тепло близких людей, что подчеркивает и режиссёр, и автор первоисточника.
Особенностью «Вина из одуванчиков» стало многоплановое перевоплощение артистов. Например, народный артист России Александр Гончарук, сыгравший изобретателя Лео Ауфмана, вышел на сцену на моноцикле, вспомнив навык 30-летней давности.
В постановке занята уникальная труппа: от корифеев — народной артистки России Валерии Прокоп и народного артиста России Валерия Алексеева — до молодых артистов театра. Актёры не только играют и поют, но и музицируют на инструментах, а также делятся личными историями, вплетенными в ткань повествования.
Режиссер Александр Баргман назвал омский театр местом, где творческая энергия передается из поколения в поколение. Зрителям, которым посчастливится попасть на спектакль, предстоит не просто его смотреть, а распознавать, где текст автора, а где — искреннее откровение артистов.