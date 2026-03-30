Омская драма открыла «Вино из одуванчиков», чтобы вспомнить вкус детства

Роман «Вино из одуванчиков», написанный в 1957 году, во многом автобиографичен. Это светлая и трогательная история взросления 12-летнего подростка, который за одно лето впервые остро осознает, что такое жизнь, смерть, семья и радость бытия. Как отметила актриса Юлия Пошелюжная, исполняющая в спектакле несколько ролей, эта постановка наполнена энергией со знаком плюс. «Он о том, что жить надо здесь и сейчас, не забывая внутреннего ребёнка», — подчеркнула она. Важнейшей темой постановки стало семейное счастье и тепло близких людей, что подчеркивает и режиссёр, и автор первоисточника.