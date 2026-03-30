В «Суточно.ру» назвали города РФ, лидирующие по бронированию жилья на лето

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сочи, Геленджик и Зеленоградск лидируют среди российских курортов по числу бронирований жилья на предстоящее лето. Самая дешевая аренда — в Анапе, сообщили ТАСС в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Лидерами по числу бронирований на морских курортах стали Сочи, Геленджик и Зеленоградск (Калининградская область). Также в число самых востребованных курортов этого лета входят Севастополь, Ялта, Евпатория, Судак, Светлогорск, Анапа и Лазаревское», — сообщили в пресс-службе.
В частности, устойчивый спрос наблюдается на посуточную аренду жилья летом в Крыму, рассказал ТАСС директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин. «Также на фоне появляющихся новостей, например, о том, что несколько галечных пляжей в Анапе исключили из опасной зоны, мы видим увеличение интереса к Анапе», — добавил он.
По данным «Суточно.ру», дешевле всего из популярных российских курортов аренда жилья этим летом стоит в Анапе — в среднем 4 440 рублей за сутки, в Евпатории — 4 760 рублей и Севастополе — 4 930 рублей. В Судаке средняя стоимость аренды этим летом составляет 5 280 рублей, в Лазаревском — 5 790 рублей, в Сочи — 6 180 рублей, в Ялте — 6 620 рублей, в Светлогорске — 6 970 рублей, в Геленджике — 7 140 рублей.