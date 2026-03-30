Названа дата общегородского субботника в Красноярске

Общегородской весенний субботник в Красноярске ​​​​​состоится 25 апреля.

Общегородской весенний субботник в Красноярске ​​​​​состоится 25 апреля. ​Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Верещагин.

В этом году мероприятие впервые пройдет одновременно на территории всего большого городского округа. К участию приглашаются все желающие. Где больше всего нужна помощь и требуются дополнительные рабочие руки, расскажут в районных администрациях.

А уже с 6 апреля начнется традиционная акция по наведению чистоты — весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». Его главная цель — быстро привести город в порядок после зимы.

«​Каждую неделю во всех районах в течение этих двух месяцев будут проводиться “санитарные пятницы”. Акции в течение двухмесячника будут организовывать администрации всех районов. Они нужны в основном, чтобы привести в порядок участки, которые по каким-либо причинам не попадают в план регулярной городской уборки. Уборку проведут на берегах рек, в зеленых зонах, на местах, где образовались несанкционированные свалки. Для этого привлекут добровольцев и волонтеров. Еще во время двухмесячника в городе помоют памятники, подготовят к запуску фонтаны, почистят и отремонтируют уличную мебель, дорожные ограждения, остановки, светофоры, дорожные знаки и т. д На особый режим работы переходят все предприятия и организации, которые по долгу службы занимаются наведением городской чистоты», — рассказали в мэрии.

Также уже предварительно назначены даты проведения осенних акций по наведению чистоты: двухмесячник начнется с 17 августа, а субботник запланирован на 19 сентября.

