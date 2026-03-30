Названа дата общегородского субботника в Красноярске

«​Каждую неделю во всех районах в течение этих двух месяцев будут проводиться “санитарные пятницы”. Акции в течение двухмесячника будут организовывать администрации всех районов. Они нужны в основном, чтобы привести в порядок участки, которые по каким-либо причинам не попадают в план регулярной городской уборки. Уборку проведут на берегах рек, в зеленых зонах, на местах, где образовались несанкционированные свалки. Для этого привлекут добровольцев и волонтеров. Еще во время двухмесячника в городе помоют памятники, подготовят к запуску фонтаны, почистят и отремонтируют уличную мебель, дорожные ограждения, остановки, светофоры, дорожные знаки и т. д На особый режим работы переходят все предприятия и организации, которые по долгу службы занимаются наведением городской чистоты», — рассказали в мэрии.