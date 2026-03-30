Хабаровским кадетам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

Старший прокурор провела для пятиклассников необычный тренинг по безопасности в сети.

Источник: Комсомольская правда

В хабаровской школе № 46 прошел необычный урок для учеников 5-го кадетского класса. Вместо привычных конспектов ребят ждал психологический тренинг и интерактивная игра, посвященные защите от киберпреступности. Занятие провела старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Александра Шамсулина. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Главной темой встречи стала профилактика дистанционного мошенничества. Юные кадеты учились защищать свои личные данные в цифровой среде и распознавать ловушки, которые расставляют злоумышленники в интернете. Чтобы закрепить знания, прокурор организовала игру «Советы мамы и папы». Ребята примерили на себя роли родителей и давали сверстникам наставления о том, как безопасно пользоваться гаджетами и не попасться на удочку сетевых аферистов.

Как отметили в надзорном ведомстве, такие мероприятия помогают детям развивать бдительность и критическое мышление. Подобное обучение — лучший способ предотвратить вовлечение несовершеннолетних в преступные схемы, связанные с современными технологиями.

