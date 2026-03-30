Хабаровским кадетам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

Главной темой встречи стала профилактика дистанционного мошенничества. Юные кадеты учились защищать свои личные данные в цифровой среде и распознавать ловушки, которые расставляют злоумышленники в интернете. Чтобы закрепить знания, прокурор организовала игру «Советы мамы и папы». Ребята примерили на себя роли родителей и давали сверстникам наставления о том, как безопасно пользоваться гаджетами и не попасться на удочку сетевых аферистов.