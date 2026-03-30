В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Медики предупреждают, что у женщин болезнь часто «маскируется» под другие состояния. Кроме типичного онемения, могут появиться необычные симптомы: галлюцинации, приступы икоты, беспричинная тревога или резкая слабость с сонливостью. Из-за нетипичной картины врачи не всегда могут быстро поставить диагноз, что увеличивает риск осложнений. Помните: при любых внезапных отклонениях в самочувствии самолечение недопустимо — жизнь человека зависит от скорости оказания профессиональной помощи.