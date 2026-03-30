Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Инсульт остаётся одним из самых опасных и распространённых заболеваний в мире.

Источник: Om1 Новосибирск

Инсульт остаётся одной из лидирующих причин смертности и инвалидности во всем мире. Ежегодно медики фиксируют около 13,7 миллиона новых случаев. Согласно статистике НМИЦ ТПМ Минздрава России, последствия приступа крайне тяжелы: каждый второй пациент уходит из жизни в течение первых 12 месяцев, а те, кто выжил, чаще всего нуждаются в длительной реабилитации из-за полученной инвалидности.

Классификация заболевания.

Специалисты выделяют три основных сценария нарушения мозгового кровообращения:

1. Ишемический тип (87% случаев): возникает вследствие закупорки артерий тромбом или бляшкой.

2. Геморрагический тип: наиболее опасный вид, вызванный разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг.

3. Транзиторная ишемическая атака (микроинсульт): кратковременный сбой, который не приводит к необратимым повреждениям, но является «последним предупреждением» перед обширным инсультом.

Метод «УДАР»: быстрая диагностика.

В критической ситуации дорога каждая минута. Запомните простой алгоритм проверки:

• У — Улыбка: попросите пострадавшего улыбнуться. При инсульте один уголок рта остаётся неподвижным.

• Д — Движение: предложите поднять обе руки. Если одна из них непроизвольно опускается или не слушается — это признак беды.

• А — Артикуляция: заговорите с человеком. Речь при инсульте становится невнятной, похожей на дикцию пьяного.

• Р — Решение: если совпал хотя бы один признак, немедленно звоните в экстренные службы по номерам 103 или 112.

Особенности «женского» инсульта.

Медики предупреждают, что у женщин болезнь часто «маскируется» под другие состояния. Кроме типичного онемения, могут появиться необычные симптомы: галлюцинации, приступы икоты, беспричинная тревога или резкая слабость с сонливостью. Из-за нетипичной картины врачи не всегда могут быстро поставить диагноз, что увеличивает риск осложнений. Помните: при любых внезапных отклонениях в самочувствии самолечение недопустимо — жизнь человека зависит от скорости оказания профессиональной помощи.