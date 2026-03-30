В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Инсульт остаётся одной из лидирующих причин смертности и инвалидности во всем мире. Ежегодно медики фиксируют около 13,7 миллиона новых случаев. Согласно статистике НМИЦ ТПМ Минздрава России, последствия приступа крайне тяжелы: каждый второй пациент уходит из жизни в течение первых 12 месяцев, а те, кто выжил, чаще всего нуждаются в длительной реабилитации из-за полученной инвалидности.
Классификация заболевания.
Специалисты выделяют три основных сценария нарушения мозгового кровообращения:
1. Ишемический тип (87% случаев): возникает вследствие закупорки артерий тромбом или бляшкой.
2. Геморрагический тип: наиболее опасный вид, вызванный разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг.
3. Транзиторная ишемическая атака (микроинсульт): кратковременный сбой, который не приводит к необратимым повреждениям, но является «последним предупреждением» перед обширным инсультом.
Метод «УДАР»: быстрая диагностика.
В критической ситуации дорога каждая минута. Запомните простой алгоритм проверки:
• У — Улыбка: попросите пострадавшего улыбнуться. При инсульте один уголок рта остаётся неподвижным.
• Д — Движение: предложите поднять обе руки. Если одна из них непроизвольно опускается или не слушается — это признак беды.
• А — Артикуляция: заговорите с человеком. Речь при инсульте становится невнятной, похожей на дикцию пьяного.
• Р — Решение: если совпал хотя бы один признак, немедленно звоните в экстренные службы по номерам 103 или 112.
Особенности «женского» инсульта.
Медики предупреждают, что у женщин болезнь часто «маскируется» под другие состояния. Кроме типичного онемения, могут появиться необычные симптомы: галлюцинации, приступы икоты, беспричинная тревога или резкая слабость с сонливостью. Из-за нетипичной картины врачи не всегда могут быстро поставить диагноз, что увеличивает риск осложнений. Помните: при любых внезапных отклонениях в самочувствии самолечение недопустимо — жизнь человека зависит от скорости оказания профессиональной помощи.