В Хабаровском крае определили сроки весенней охоты на дичь

В Хабаровском крае с апреля открывается весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. Сроки заметно различаются в зависимости от района, сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства края.
Раньше всех сезон стартует 15 апреля в Бикинском, Вяземском и районе имени Лазо. В Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Солнечном и Нанайском районах охота на боровую дичь начнётся 17 апреля, а на водоплавающую — в конце месяца.
В северных территориях, включая Охотский и Аяно-Майский районы, охотникам разрешат выходить на промысел только с 13 по 22 мая.
К добыче разрешены селезни, гуси, вальдшнепы, а также самцы глухаря и тетерева. Специалисты напоминают, что охота на вальдшнепа разрешена только вечером, а собак можно использовать лишь для добора подранков.
Управление охотничьего хозяйства призывает всех охотников строго соблюдать правила. Нарушение сроков, норм добычи или способов охоты влечёт серьёзную административную и уголовную ответственность.