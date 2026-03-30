Красноярск может стать съемочной площадкой художественного фильма о бойце СВО

В Красноярском крае хотят снять фильм об участнике СВО, который после контузии пытается вернуться к мирной жизни.
Как рассказал ТАСС продюсер и режиссер картины Максим Боев, фильм будет называться «Невероятный Алеша». Съемки стартуют в мае, завершить работу планируют в июле, а премьера запланирована на февраль 2027 года.
Место съемок пока не определено, но среди возможных вариантов — Красноярск и Красноярский край. В числе других локаций: Ярославская, Нижегородская, Калининградская области и Краснодарский край.
Режиссер Максим Боев — уроженец Красноярского края. Известен по фильмам «За Палыча», «12 месяцев», «Иваново Счастье», «Хейтер».
По словам Боева, «Невероятный Алеша» станет человеческим, народным фильмом, снятым для людей и про людей.
