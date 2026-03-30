Арендатор пруда в Волгоградской области ограничил доступ жителей к воде

В Ольховском районе Волгоградской области жители Романовского поселения столкнулись с проблемой: доступ к любимому пруду на реке Студеновка теперь ограничен.
Местные люди десятилетиями сами приводили водоем в порядок — расчистка, зарыбление, уборка берега. Но в конце 2025 года пруд передали в аренду индивидуальному предпринимателю на 20 лет для аквакультуры. После этого на территории появились таблички с запретом прохода для сельчан.
Экологический совет при областной думе провел выездную проверку и подтвердил жалобы жителей. Важно, что пруд входит в государственный водный реестр, а земля и гидротехническое сооружение остаются в муниципальной собственности. По закону, жители, вложившие свои силы и деньги в развитие водоема, сохраняют право на его пользование. Арендатору уже указали на необходимость соблюдать природоохранные нормы.
В регионе насчитывается от 3 до 6 тысяч прудов на реках, но в аренду для аквакультуры отданы всего около десяти. При этом власти не имеют точных данных о реальной деятельности арендаторов, включая ситуацию с Романовским прудом.
Экосовет рекомендовал усилить контроль за такими объектами.
