В Иркутской области появилась новая особо охраняемая территория — ТТП «Патомская»

Инициатива создания ТТП в Бодайбинском районе.
От председателя некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община “Тайга”» поступила инициатива создания ТТП в Бодайбинском районе. Пресс-служба правительства региона сообщает, что общая площадь ТТП «Патомская» составляет 591 159 гектаров. Территория разделена на три участка, что позволит вести традиционную хозяйственную деятельность не только членам общины «Тайга», но и жителям села Большой Патом и поселка Перевоз.
Образование ТТП направлено на:
Защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов.
Сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов.
Сохранение биологического разнообразия на территориях традиционного природопользования.
В границах ТТП устанавливается особый правовой режим, который предусматривает запрет на деятельность, способную нанести ущерб природной среде и традиционным промыслам коренных народов.
«Образование ТТП “Патомская” — это не только долгожданное событие для эвенков и других жителей Бодайбинского района, которые ведут традиционный уклад, но и наш общий вклад в сохранение этнического многообразия и культурного наследия страны», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров.
Образование новой ТТП в Иркутской области станет значимым событием в рамках объявленного президентом России Года единства народов России. Кроме того, 2026 год примечателен тем, что в стране впервые будет отмечаться новый праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный 30 апреля.
Ранее в Иркутской области были образованы территории традиционного природопользования в Катангском, Качугском и Казачинско-Ленском районах.