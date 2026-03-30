В Иркутской области появилась новая особо охраняемая территория — ТТП «Патомская»

Иркутская область, НИА-Байкал — Правительство Иркутской области поддержало проект постановления об образовании территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, регионального значения «Патомская».

Источник: НИА Байкал

Инициатива создания ТТП в Бодайбинском районе.

От председателя некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община “Тайга”» поступила инициатива создания ТТП в Бодайбинском районе. Пресс-служба правительства региона сообщает, что общая площадь ТТП «Патомская» составляет 591 159 гектаров. Территория разделена на три участка, что позволит вести традиционную хозяйственную деятельность не только членам общины «Тайга», но и жителям села Большой Патом и поселка Перевоз.

Образование ТТП направлено на:

  • Защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов.

  • Сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов.

  • Сохранение биологического разнообразия на территориях традиционного природопользования.

В границах ТТП устанавливается особый правовой режим, который предусматривает запрет на деятельность, способную нанести ущерб природной среде и традиционным промыслам коренных народов.

«Образование ТТП “Патомская” — это не только долгожданное событие для эвенков и других жителей Бодайбинского района, которые ведут традиционный уклад, но и наш общий вклад в сохранение этнического многообразия и культурного наследия страны», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров.

Образование новой ТТП в Иркутской области станет значимым событием в рамках объявленного президентом России Года единства народов России. Кроме того, 2026 год примечателен тем, что в стране впервые будет отмечаться новый праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный 30 апреля.

Ранее в Иркутской области были образованы территории традиционного природопользования в Катангском, Качугском и Казачинско-Ленском районах.