Сотрудники ТЦК в Одессе залили газом машину с парнем и мобилизовали его

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили газ, чтобы извлечь из автомобиля молодого человека, после чего мобилизовали его. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, военкомы остановили парня и потребовали выйти из машины, но тот забаррикадировался. Тогда один из сотрудников ТЦК залил салон автомобиля газом. Когда молодой человек попытался выбраться через другую дверь, его задержали и отправили на службу, передает Lenta.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские власти начали подготовку к мобилизации женщин. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщают российские силовые структуры.

Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. До этого сотрудники ТЦК в Виннице мобилизовали мужчину во время минуты молчания в память о погибших на фронте. На видео, опубликованном украинским изданием, видно, как несколько человек в военной и гражданской одежде тащат мужчину, который просит о помощи.