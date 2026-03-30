В Хабаровске мужчина поверил продавцу из Дубая и лишился 200 тысяч

В Хабаровске 25-летний житель Кировского района решил купить сразу несколько телефонов популярной «яблочной» марки — для себя и в подарок, — сообщает hab.aif.ru.
Объявление он нашёл в интернете. Продавец представился человеком, который живёт в Дубае и может отправить технику в Хабаровск. Сумма показалась разумной — мужчина перевёл 200 тысяч рублей и стал ждать.
Дальше история начала обрастать деталями. Сначала продавец сообщил, что телефоны передаст через свою тётю, которая прилетит в Хабаровск. Покупатель даже собрался встречать её в аэропорту.
Но в день прилёта выяснилось: у женщины разбился телефон, связи с ней нет. Через некоторое время появился новый вариант — айфоны должен передать её сын.
Ни тёти, ни сына, ни самих телефонов хабаровчанин в итоге не увидел. Продавец вскоре перестал выходить на связь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.
Такие схемы работают за счёт доверия и деталей: чем больше в истории «родственников» и объяснений, тем дольше человек верит, что всё идёт по плану. Итог, как правило, один — деньги уходят быстрее, чем приходит понимание.