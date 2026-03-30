В Красноярске определили дату общегородской весенней уборки

Подготовка к субботнику начнется заранее. С 6 апреля в Красноярске стартует двухмесячник по благоустройству «За чистый город, чистую Сибирь». В течение этого времени во всех районах будут проходить «санитарные пятницы», а коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы. Памятники помоют, фонтаны подготовят к запуску, уличную мебель отремонтируют, остановки, дорожные знаки и ограждения почистят.