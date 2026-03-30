В Красноярске определили дату общегородской весенней уборки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общегородской весенний субботник в этом году состоится 25 апреля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Верещагин.
Большая уборка пройдет одновременно во всех районах города и новых его территориях. К участию приглашают всех желающих — горожане смогут помочь привести в порядок территории, которые не входят в план регулярной очистки: берега рек, зеленые зоны и места несанкционированных свалок.
Подготовка к субботнику начнется заранее. С 6 апреля в Красноярске стартует двухмесячник по благоустройству «За чистый город, чистую Сибирь». В течение этого времени во всех районах будут проходить «санитарные пятницы», а коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы. Памятники помоют, фонтаны подготовят к запуску, уличную мебель отремонтируют, остановки, дорожные знаки и ограждения почистят.
В мэрии отмечают, что субботники помогают быстро привести город в порядок после зимы.
Добавим, что также уже известна дата осеннего субботника — 19 сентября.