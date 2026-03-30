Работающие родители Приморья смогут получить новую семейную выплату с июня 2026 года

Новая ежегодная выплата для работающих семей с двумя и более детьми будет доступна с 1 июня 2026 года в Приморье, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Новая мера поддержки положена только официально трудоустроенным родителям, с доходов которых уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения. Право на получение ежегодной семейной выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет — либо до 23 лет, если ребёнок учится на дневном отделении в учебном заведении», — говорится в сообщении.
При этом среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе на год, предшествующий обращению за выплатой. Для назначения выплаты будет проводиться комплексная проверка доходов и имущества семьи.
Отмечается, что родители должны быть гражданами России и не иметь задолженности по алиментам. При этом не важно, состоят ли родители в браке или где именно проживают дети. Например, мать троих детей может получить выплату, даже если дети от разных отцов, а бывший супруг — отец двоих из них — также имеет право на выплату. А вот отец одного ребёнка (при отсутствии других детей) сможет претендовать на поддержку только в случае, если у него всего двое и более детей.
Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой НДФЛ, уплаченной за 2025 год по ставке 13% (без учёта налоговых вычетов), и тем налогом, который был бы начислен с тех же доходов по ставке 6%. Например, при годовом доходе 480 тысяч рублей разница составит 33 600 рублей — эту сумму вернут родителю.
В расчёт берутся зарплаты, гонорары по договорам, авторские вознаграждения, доходы от бизнеса (если облагались НДФЛ), а также денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур, включая надбавки и продовольственное обеспечение.
Не смогут получить выплату самозанятые, а также индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%.