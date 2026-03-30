IWCT: cтоимость операции США против Ирана превысила 35 миллиардов долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 35 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
По данным ресурса, атака обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.
При этом в Вашингтоне утверждали, что для операции в Иране требовалось 12 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Министерство войны Соединённых Штатов готовит многонедельную наземную операцию на территории Ирана.