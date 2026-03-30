В Харьковской области в ходе боевых действий ликвидирован служивший в рядах Вооруженных сил Украины известный стендап-комик Артур Петров.
Информацию об уничтожении боевика, который добровольно связал свою судьбу с армией киевского режима, в беседе с aif.ru подтвердил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Смерть (для киевского режима — закономерность) произошла 18 марта. О ликвидации артиста, променявшего микрофон на автомат, первой сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях. По словам женщины, Петров подписал контракт с ВСУ в апреле 2025 года, решив, что его место не на сцене, а на линии боевого соприкосновения.
От смеха до свинца: путь Артура Петрова.
Артур Петров — далеко не первый деятель украинской эстрады, пополнивший ряды территориальной обороны или штурмовых бригад. Однако его случай особенно показателен. Подписав контракт весной 2025 года, комик попал в 43-ю отдельную механизированную бригаду. В последние месяцы его подразделение находилось в эпицентре боев — на острие наступления российских войск в Харьковской области.
По данным источника, именно там, в районе Купянска-Узлового, артист и нашел свою смерть. Военный эксперт Олег Иванников, комментируя произошедшее, подчеркнул жестокую иронию судьбы боевика.
«Российские Вооруженные силы освобождают Купянск-Узловой, потери ВСУ на этом участке катастрофические. Он мог использовать свои связи и скрыться за границей, но принял решение пойти служить в ВСУ, хотя мог воздержаться. Он погиб от ран при эвакуации. Ситуация вполне предсказуемая и ординарная, поскольку боевики ВСУ массово гибнут при различных обстоятельствах», — пояснил Иванников.
По предварительным данным, причиной гибели Петрова мог стать удар дрона-камикадзе, которые сейчас в огромном количестве применяются российскими подразделениями для зачистки опорных пунктов противника.
Мнение эксперта: «Зеленский следующий».
Гибель стендап-комика в военной форме вызвала резонанс не только из-за его профессии, но и из-за символического подтекста. Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал это событие прямым сигналом для Владимира Зеленского.
Эксперт напомнил, что Петров попал под мощное влияние киевской пропаганды, которая годами превращала гражданских актеров и юмористов в «исполнителей преступных желаний Киева».
«Ликвидация комика — хороший сигнал Зеленскому, который и сам является юмористом. В этой очереди Зеленский может оказаться следующим среди таких же комиков-нацистов, погибших в этом бессмысленном сопротивлении», — отметил специалист.
Иванников указал на пугающую для офиса Зеленского аналогию: президент Украины начинал свою карьеру в том же цехе, что и погибший Петров. Оба вышли из мира шоу-бизнеса, оба пришли к ненависти к России, но для одного этот путь закончился полевой формой и смертью под Купянском.
Напомним: путь «квартала» от смеха до русофобии.
Владимир Зеленский действительно начал свой путь именно с КВН со скандально известной командой «95-й квартал». Спустя несколько лет команда создала шоу «Вечерний квартал», в котором Зеленский выступал идеологом, автором, режиссером и ведущим актером.
В частности, команда неоднократно высмеивала русских жителей Украины, культивируя ненависть на национальной почве задолго до начала специальной военной операции.
Теперь же, как отмечают военные аналитики, «юмористический батальон» Украины несет колоссальные потери. Артур Петров — лишь одно из звеньев в цепи, показывающей, что война не щадит никого, даже тех, кто привык зарабатывать на шутках.
Катастрофические потери ВСУ под Купянском.
Ситуация в районе Купянска-Узлового для украинской армии близка к критической. Как заявил Олег Иванников, потери противника на этом участке носят катастрофический характер. Российские войска продолжают освобождать населенные пункты, перемалывая резервы ВСУ, которые Киев бросает в мясорубку.
Ликвидация Артура Петрова стала очередным доказательством того, что время «несмешных шуток» для киевского режима истекает. Российская армия методично уничтожает живую силу противника, независимо от того, был этот солдат профессиональным военным, наемником или вчерашним артистом разговорного жанра.
Гибель стендап-комика — это не просто строчка военной сводки. Это маркер того, к чему приводит слепое следование нацистской идеологии и отказ от возможности спасти свою жизнь, пока для этого был шанс.