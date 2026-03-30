Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявление о продаже гостиницы «Московская» в Ростове сняли после скандала

В Ростове-на-Дону из сети удалили объявление о продаже здания гостиницы «Московская», вызвавшее широкий общественный резонанс. Объект, являющийся памятником архитектуры регионального значения, оценивался в 280 миллионов рублей.

Особое внимание горожан привлекли фотографии, размещённые в объявлении. На них здание выглядело отремонтированным, с благоустроенной территорией и обновлёнными интерьерами. Однако, по словам местных жителей, эти изображения не соответствуют реальному состоянию объекта.

На сегодняшний день гостиница не работает уже почти 20 лет. За это время здание пришло в упадок: территория огорожена, а фасад закрыт защитным баннером.

«Московская» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, что накладывает строгие ограничения на любые работы с зданием, включая реконструкцию и возможную продажу. На фоне общественного резонанса объявление было оперативно снято с публикации.