Объявление о продаже гостиницы «Московская» в Ростове сняли после скандала

В Ростове-на-Дону из сети удалили объявление о продаже здания гостиницы «Московская», вызвавшее широкий общественный резонанс. Объект, являющийся памятником архитектуры регионального значения, оценивался в 280 миллионов рублей.
Особое внимание горожан привлекли фотографии, размещённые в объявлении. На них здание выглядело отремонтированным, с благоустроенной территорией и обновлёнными интерьерами. Однако, по словам местных жителей, эти изображения не соответствуют реальному состоянию объекта.
На сегодняшний день гостиница не работает уже почти 20 лет. За это время здание пришло в упадок: территория огорожена, а фасад закрыт защитным баннером.
«Московская» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, что накладывает строгие ограничения на любые работы с зданием, включая реконструкцию и возможную продажу. На фоне общественного резонанса объявление было оперативно снято с публикации.