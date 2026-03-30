В Красноярском крае пьяный бесправник на «семерке» устроил смертельную аварию

Ночью 30 марта на 110-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое произошла смертельная авария. Ее устроил 18-летний водитель без прав за рулем ВАЗ-2107. Уже известно, что он сел за руль пьяным и не справился с управлением, когда ехал со стороны Ужура в направлении Назарова.
Машина перевернулась прямо на проезжей части. В аварии погиб до приезда скорой помощи 18-летний пассажир «Жигулей». Еще одному пассажиру, которому исполнилось 16 лет, прибывшие врачи оказали помощь. В момент ДТП все приятели были пристегнуты ремнями безопасности.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Водителя задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Полицейские выясняют детали случившегося.