Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пьяный бесправник на «семерке» устроил смертельную аварию

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП в Красноярском крае и погубил друга.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 30 марта на 110-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое произошла смертельная авария. Ее устроил 18-летний водитель без прав за рулем ВАЗ-2107. Уже известно, что он сел за руль пьяным и не справился с управлением, когда ехал со стороны Ужура в направлении Назарова.

Машина перевернулась прямо на проезжей части. В аварии погиб до приезда скорой помощи 18-летний пассажир «Жигулей». Еще одному пассажиру, которому исполнилось 16 лет, прибывшие врачи оказали помощь. В момент ДТП все приятели были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Водителя задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Полицейские выясняют детали случившегося.