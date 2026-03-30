Дрон-невидимку уничтожили в Черном море: главная новость СВО 30 марта

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинского автономного подводного беспилотника. Отмечается, что дрон в паре с безэкипажным катером обнаружен и уничтожен силами Черноморского флота ликвидировали украинский автономный подводный беспилотник.
Комментируя главную новость СВО 30 марта, военный эксперт Юрий Кнутов сообщил aif.ru, что речь идет о подводном дроне британской разработки.
«Украина использует подводные подводные беспилотники британской разработки. Ранее они пытались их применять против крымского моста. Внешне этот аппарат напоминает торпеду с электродвигателем. Он может находиться часами под водой и при появлении цели может атаковать. Наводится по шуму, который производят винты, но первоначальное целеуказание аппарат получает от наземных источников», — сказал он.
Эксперт обратил внимание на главную опасность подводных дронов, которая кроется в сложности их обнаружения.
«Такие аппараты можно обнаружить только с помощью акустических систем. При этом акустические системы должны быть достаточно чувствительными, а боевой расчет должен быть хорошо подготовлен к тому, чтобы он мог справиться именно с подводной целью», — объяснил Кнутов.
Военный эксперт обратил внимание на то, что выбор способа уничтожения такого подводного дрона зависит от глубины, на которой он находится.
«Если такой подводный дрон движется на не очень большой глубине, то его можно уничтожить с помощью автоматических пушек, которые стоят на корабле, ну, а если глубина большая, то тут уже требуются глубинные бомбы, но, как правило, достаточно использовать автоматические пушки», — сказал он.
Кнутов подчеркнул, что тот факт, что силы Черноморского флота обнаружили этот подводный дрон и успешно его ликвидировали, подтверждает возможность противостоять такому вооружению.
«То, что мы смогли отработать по данному подводному беспилотнику, подтверждает, что у нас есть определённая тактика действий по такого рода управляемым торпедам. Этот порядок у нас выработан, личный состав натренирован, поэтому в случае применения Украиной таких дронов на каких-то участках Чёрного моря, речь может идти о действиях против “Голубого потока” и “Турецкого потока”, мы сможем ответить достойно», — резюмировал военный эксперт.