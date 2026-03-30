В Приамурье предложили ввести льготы на авиабилеты для спортсменов ДФО

Уточняется, что проблемы, с которыми приходится сталкиваться спортсменам-дальневосточникам связаны с высокими расходами на авиабилеты для отправки спортсменов на соревнования в западные и центральные субъекты страны. Также министр поднял на совещании вопрос об упрощении процедуры согласования между ведомствами проведения международных соревнований, которые Амурская область проводит регулярно. Кроме того, он озвучил проблему урегулирования отношений между аккредитованными региональными федерациями и муниципальными спортивными организациями, а также финансирование студенческого спорта.