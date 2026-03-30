В Приамурье предложили ввести льготы на авиабилеты для спортсменов ДФО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 марта. /ТАСС/. Министр спорта по физкультуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека предложил ввести льготы на авиабилеты для спортсменов Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после стратегической сессии в Якутске по вопросам развития физической культуры и спорта в субъектах ДФО.
«Решением проблемы могло бы стать включение в программу субсидии для субъектов Дальневосточного федерального округа на авиаперевозку спортсменов или внесение дополнительной категории льготников: спортсменов ДФО. При этом, приобретение субсидированных билетов данной льготной категории осуществлять исключительно через региональные центры спортивной подготовки», — приводятся в сообщении слова министра.
Уточняется, что проблемы, с которыми приходится сталкиваться спортсменам-дальневосточникам связаны с высокими расходами на авиабилеты для отправки спортсменов на соревнования в западные и центральные субъекты страны. Также министр поднял на совещании вопрос об упрощении процедуры согласования между ведомствами проведения международных соревнований, которые Амурская область проводит регулярно. Кроме того, он озвучил проблему урегулирования отношений между аккредитованными региональными федерациями и муниципальными спортивными организациями, а также финансирование студенческого спорта.
Предложение министра поддержали коллеги из других дальневосточных регионов. Возможность его реализации обсудят на федеральном уровне.