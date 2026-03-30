В Минино подтопило дома из-за перемерзшей трубы

В поселке Минино городского округа Красноярск подтопило жилые дома.
Как сообщили в САТП, причиной стало перемерзание водопропускной трубы, из-за которого вода начала быстро скапливаться. Ночью специалисты пролили ледяной затор горячей водой и восстановили отток. Ситуацию удалось нормализовать.
В мэрии предупреждают, что пока дневные оттепели сменяются ночными заморозками, возможно образование ледяных заторов. Состояние ручьев и малых рек держат на контроле.
